Голкипер "Атлетика" Кепа перешел в "Челси" за 80 млн евро, став самым дорогим вратарем в истории

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Челси" накануне старта чемпионата Англии приобрел испанского вратаря мадридского "Атлетико" Кепу Аррисабалагу, сообщают мировые спортивные СМИ.
Сумма трансфера составила 80 млн евро. Английскому клубу удалось побить рекорд в 73 млн евро. Такую сумму "Ливерпуль" заплатил в июле текущего года "Роме" за бразильского голкипера Алиссона.
Как отмечается, Кепа Аррисабалага стал также самым дорогим испанским футболистом.
В английской команде Кепа Аррисабалага призван заменить бельгийца Тибо Куртуа, который переходит в мадридский "Реал". Чемпионат Англии в премьер-лиге стартует 10 августа. "Челси" первый матч проведет 11 августа на выезде против "Хаддерсфилда".-0-
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