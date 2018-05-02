Форвард Александр Павлович станет капитаном сборной Беларуси на ЧМ по хоккею

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард Александр Павлович станет капитаном сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Дании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Хоккейная сборная провела сегодня заключительную тренировку на "Минск-Арене" и взяла курс на Копенгаген. Как отметил главный тренер команды Дэйв Льюис, перед стартом на мировом форуме со значительно обновленным составом, в котором много молодых игроков, главное сохранять спокойствие и концентрацию.

Завтра, 3 мая, на площадке Royal Arena белорусские игроки проведут официальную тренировку, а первый матч на чемпионате мира сыграют со Швецией 4 мая в 21.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию встречи.-0-