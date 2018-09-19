19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард Бо Беннетт покинул ХК "Динамо-Минск", контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

"Клуб рассчитывал на Беннетта в выездной серии матчей, но в силу личных причин хоккеист не сможет принять участие в ближайших поединках. Мы обсудили сложившуюся ситуацию с Бо и его агентом и пришли к совместному решению, что наилучшим вариантом будет расторжение контракта по соглашению сторон. Желаем Бо успешного продолжения карьеры. Селекционеры "Динамо" работают над вариантами усиления состава и подыскивают замену Беннетту", - прокомментировал данное решение генеральный директор клуба Анатолий Курилец.

Бо Беннетт пришел в минскую команду летом, тренеры рассчитывали на него как на одного из основных форвардов, но в стартовавшем сезоне хоккеист не отметился лидерскими качествами на льду в составе "зубров".-0-