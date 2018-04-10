Форвард Илья Ковальчук вернется в НХЛ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук вернется в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КХЛ.

После поражения питерского СКА (за него в последние годы выступал форвард) от московского ЦСКА за выход в финал Кубка Гагарина в КХЛ Илья Ковальчук договорился с "Нью-Йорк Рейнджерс", и в июле игрок подпишет контракт с этим клубом. Трудовое соглашение будет рассчитано на несколько сезонов. Зарплата Ковальчука в "Рейнджерс" составит около $6 млн за сезон.

Ранее воспитанник московского "Спартака" Илья Ковальчук провел в НХЛ восемь сезонов - пять лет отыграл за "Атланту Трэшерз", где был капитаном, три - за "Нью-Джерси Дэвилз". В 2013-м Илья вернулся в Россию, где выступал за СКА. В составе армейцев он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2016/17.

"Поблагодарил ребят и руководство СКА, болельщиков клуба. Не знаю, как сложится судьба, но думаю, что в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Северной Америке. Не говорю Санкт-Петербургу "прощай", а только "до свидания", мы еще увидимся", - прокомментировал свой отъезд в "Рейнджерс" Илья Ковальчук.-0-