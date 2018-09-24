ФОТОФАКТ: Церемония прощания с Анатолием Капским прошла в "Борисов-Арене"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания Анатолием Капским проходила сегодня в "Борисов-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гражданская панихида в "Борисов-Арене" продолжалась примерно до 13.00. Почтить память и проводить в последний путь Анатолия Капского пришли многие известные футболисты, а также руководство ассоциации "Белорусская федерация футбола" во главе с Сергеем Румасом, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, представители облисполкома, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко. Ранее состоялась заупокойная Божественная литургия и отпевание покойного.
Как сообщалось, председатель правления футбольного клуба БАТЭ умер утром 22 сентября. Ему было 52 года.
Анатолий Капский - один из создателей футбольного клуба БАТЭ. В 2017 году он оставил пост гендиректора ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".-0-
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