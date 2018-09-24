ФОТОФАКТ: Церемония прощания с Анатолием Капским прошла в "Борисов-Арене"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания Анатолием Капским проходила сегодня в "Борисов-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гражданская панихида в "Борисов-Арене" продолжалась примерно до 13.00. Почтить память и проводить в последний путь Анатолия Капского пришли многие известные футболисты, а также руководство ассоциации "Белорусская федерация футбола" во главе с Сергеем Румасом, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, представители облисполкома, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко. Ранее состоялась заупокойная Божественная литургия и отпевание покойного.

Премьер-министр Беларуси, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (второй справа)

Как сообщалось, председатель правления футбольного клуба БАТЭ умер утром 22 сентября. Ему было 52 года.

Анатолий Капский - один из создателей футбольного клуба БАТЭ. В 2017 году он оставил пост гендиректора ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".-0-

Фото Максима Гучека