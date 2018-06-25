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ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионский путь Дарьи Домрачевой

Спорт 25.06.2018 | 20:37
Дарья Домрачева во время ОИ-2018
Дарья Домрачева во время ОИ-2018

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева 25 июня официально объявила о завершении активной спортивной карьеры. Вспоминаем самые яркие моменты в карьере лучшей биатлонистки Беларуси.

Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьерыДарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры
"Пыталась найти компромисс, который позволил бы совместить мне воспитание ребенка и продолжение спортивной карьеры. К сожалению, я не нашла оптимального решения для совмещения таких важных сфер жизни. Мое решение обдуманное и нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру", - заявила она.

Февраль 2008

Белорусские биатлонисты заняли 2-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Эта новая неолимпийская дисциплина включает два женских этапа по 6 км плюс два мужских по 7,5 км. Забойщицей в сборной Беларуси выступила Людмила Калинчик, преодолевшая первый этап с 8-м результатом. Перенявшая у нее эстафету Дарья Домрачева, несмотря на падение на старте, вывела команду на 3-ю строку. Белорус Рустам Валиуллин также прошел свою часть дистанции без штрафных кругов и подтянул нашу дружину на вторую позицию. Сергей Новиков на заключительном этапе сохранил 2-е место.

Белорусские биатлонисты заняли 2-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Швеции
Белорусские биатлонисты заняли 2-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Швеции

Февраль 2010

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева 18 февраля 2010 завоевала первую медаль белорусской сборной на Олимпийских играх в Ванкувере. В индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами она выиграла бронзу. Дарья допустила один промах на втором огневом рубеже и отстала от лидера на 28,2 сек. Победу на Олимпийских играх впервые в карьере праздновала норвежка Тура Бергер, которая также допустила один неточный выстрел. Олимпийская чемпионка преодолела дистанцию за 40 мин. 52,8 сек. Серебро выиграла Елена Хрусталева из Казахстана, которая была безупречна в стрельбе и уступила норвежке 20,7 сек.

26 февраля 2010 белорусские биатлонистки, выступавшие на зимней Олимпиаде в Ванкувере, вернулись в Минск. Спортсменок тепло приветствовали родные и болельщики. Лидера сборной Дарью Домрачеву поздравил с олимпийской медалью председатель Белорусской федерации биатлона Юрий Жадобин.

Март 2011

Дарья Домрачева завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Ханты-Мансийске

Белоруска Дарья Домрачева 12 марта 2011 заняла 2-е место в гонке с массовым стартом на чемпионате мира по биатлону, который проходит в российском Ханты-Мансийске. На тот момент это ее лучший личный результат на чемпионатах мира. На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Дарья Домрачева показала результат 36 мин. 53,3 сек., совершив 3 промаха. От чемпионки мира Магдалены Нойнер из Германии (4 промаха) белоруска отстала на 4,8 сек.

Март 2012

Дарья Домрачева завоевала 4 марта 2012 золото в гонке преследования на чемпионате мира, проходящем в германском Рупольдинге.

Дарья Домрачева заняла 1-е место в гонке с массовым стартом на девятом, заключительном в се том сезоне, этапе Кубка мира, который завершился 18 марта 2012 в российском Ханты-Мансийске. 17 марта Дарья Домрачева также победила в гонке преследования.

Фото ИТАР-ТАСС — БелТА
Фото ИТАР-ТАСС — БелТА

Февраль 2014

Дарья Домрачева не смогла войти в число медалистов спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Лидер сборной Беларуси заняла лишь 9-е место.

Дарья Домрачева стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования. Это первая награда в медальной копилке сборной Беларуси в Сочи.

Тура Бергер, Дарья Домрачева и Тея Грегорин
Тура Бергер, Дарья Домрачева и Тея Грегорин

12 февраля в Сочи состоялась церемония вручения медалей биатлонисткам - призерам состоявшейся накануне олимпийской гонки преследования. Золотая медаль была вручена Дарье Домрачевой, серебро - Туре Бергер из Новрегии, бронза - Тее Грегорин из Словении.

После победы 11 февраля в гонке преследования 14 февраля лидер белорусской биатлонной команды выиграла индивидуальную гонку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами с

результатом 43 мин. 19,6 сек, допустив лишь один промах. К слову, под стать лидеру выступила и еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино, которая не только как обычно безукоризненно провела все четыре стрелковые сессии, но и отлично пробежала по лыжне, отстав от Дарьи на 1 мин. 38,2 сек. и завоевав бронзовую медаль. Серебряным призером стала швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая ни разу не промахнулась и уступила чемпионке 1 мин. 15,7 сек.

Селина Гаспарин, Дарья Домрачева и Надежда Скардино
Селина Гаспарин, Дарья Домрачева и Надежда Скардино

Дарья Домрачева стала трехкратной олимпийской чемпионкой. После побед в пасьюте и индивидуальной гонке она 17 февраля стала лучшей в масс-старте.

Май 2014

Администратор Программы развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк во время своего визита в Беларусь номинировала троекратную чемпионку Олимпиады-2014 Дарью Домрачеву послом

доброй воли ПРООН. Церемония состоялась 31 мая 2014 года в Минской городской ратуше.

Март 2015

Лучшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева впервые стала обладательницей Большого хрустального глобуса, победив в общем зачете Куба мира. 22 марта 2015 года в заключительной гонке сезона в российском Ханты-Мансийске Дарья Домрачева заняла 4-е место в масс-старте и завоевала главный трофей биатлонного сезона.

Фото ТАСС — БелТА
Фото ТАСС — БелТА

Трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Дарья Домрачева после вручения ей Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира сезона 2014/15 1 апреля прибыла в Минск. Встретить именитую спортсменку, а также других членов женской национальной сборной по биатлону собрались преданные болельщики, руководители спортивной отрасли Беларуси, родные и близкие, а также представители СМИ.

Апрель 2015

5 апреля 2015 года в Тюмени на стадионе "Геолог" состоялась "Гонка чемпионов" с массового старта, победу в которой одержала Дарья Домрачева. Второе место досталось еще одной представительнице Беларуси Надежде Скардино. В смешанной эстафете интернациональный дуэт Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален занял четвертое место.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Фото Андрея Иванова, ТАСС - БелТА
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Фото Андрея Иванова, ТАСС - БелТА

Ноябрь 2015

10 ноября 2015 года трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева посетила Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва, где дала мастер-класс ведущим спортсменам отделения "Биатлон".

Дарья Домрачева заняла четвертое место в спринте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Лидер белорусской сборной уверенно провела гонку, показав хорошую скорость прохождения дистанции. Дарья Домрачева претендовала на попадание на пьедестал почета, но во время стрельбы стоя допустила один промах, который не позволил ей завершить гонку в тройке призеров. Белоруска вошла в число спортсменок, принявших участие в цветочной церемонии.

Февраль 2018

Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования ОИ-2018, белоруски не попали в число призеров. Серебро завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Бронза у француженки Анаис Бескон. Лучшей из четырех белорусских биатлонисток оказалась Надежда Скардино, которая ушла на дистанцию 36-й, а финишировала 14-й. Ирина Кривко заняла 17-е место. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стартовала девятой и долгое время была в числе претендентов на медали, но на последнем огневом рубеже промахнулась четыре раза и в итоге заняла 37-е место.

Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева победили в эстафетной гонке 4х6 км на Олимпийских играх в Пхенчхане. Победное время белорусских биатлонисток - 1 ч 12 мин. 03,4 сек. (без штрафных кругов, 9 дополнительных патронов). К тому же Дарья Домрачева продемонстрировала лучший ход по дистанции на своем этапе. Второе место в женской эстафете заняли шведки Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг (+10,7 сек.; без промахов, 12 дополнительных патронов). Третьими финишировали француженки Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон (+17,6 сек.; 0+14).

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биатлон, Домрачева, репортаж
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