ФОТОРЕПОРТАЖ: Легкоатлетический забег Beauty run прошел в Минске

В Международный женский день Белорусская федерация легкой атлетики отметила праздник по-спортивному - самым женственным забегом Beauty Run, в котором более трех тысяч красавиц пробежали в центре города. Им предстояло преодолеть на выбор дистанцию 2 км или 5 км. Стартовали и финишировали участницы на проспекте Независимости.

Данное мероприятие - одна из составляющих кампании по борьбе с домашним насилием. Все участницы получили памятную медаль, цветы и свидетельство.

После финиша прошел конкурс на самый яркий образ среди девушек, пробежавших любую из предложенных дистанций в костюмах. Также были отмечены призами болельщики в номинации "Лучший плакат". Специальный приз - "Лучшая мужская поддержка". Он был вручен самому активному болельщику мужчине, который на протяжении забега поддерживал участниц.

Фото Геннадия Жинкова.

Вадим Девятовский

Ирина Хануник-Ромбальская и Ольга Хижинкова

Выступает Александр Солодуха

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук дает старт забегу

Призеры забега на 5 км (слева направо) - Марина Доманцевич, Екатерина Корнеенко и Светлана Ковган

Екатерина Корнеенко

Призеры забега на 2 км (слева направо) - Светлана Курганская, Татьяна Шабанова и Анна Летун

Призеры забега на 2 км (слева направо) - Светлана Курганская, Татьяна Шабанова и Анна Летун

Татьяна Шабанова