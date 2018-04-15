ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел III турнир по синхронному плаванию "Фламинго"

В Бресте прошел III турнир по синхронному плаванию "Фламинго" Брестского областного центра олимпийского резерва.
В течении трех дней в первенстве принимали участие спортсменки в возрасте от 8 до 15 лет из трех государств: Беларуси, России и Украины. С 13 по 15 апреля синхронистки соревновались в обязательной и произвольной программе, дуэте, групповой программе, комбинированной и соло. 15 апреля состоялись финальные выступления и награждение победителей.
Фото Вадима Якубенка, БЕЛТА.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.503 BYN
|2.523 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.027 BYN
|2.039 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.22 BYN
|3.29 BYN