ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел III турнир по синхронному плаванию "Фламинго"

В Бресте прошел III турнир по синхронному плаванию "Фламинго" Брестского областного центра олимпийского резерва.

Мишель Касперович из команды МОСК ФПБ профсоюзы г.Минск

Шадания София из ДЮСШ-19, Российская Федерация, г.Екатеренбург

Климук Анна из команды БО ЦОР по водным видам спорта г.Бреста обнимает свой талисман перед выступлением

В течении трех дней в первенстве принимали участие спортсменки в возрасте от 8 до 15 лет из трех государств: Беларуси, России и Украины. С 13 по 15 апреля синхронистки соревновались в обязательной и произвольной программе, дуэте, групповой программе, комбинированной и соло. 15 апреля состоялись финальные выступления и награждение победителей.

Фото Вадима Якубенка, БЕЛТА.