Французский полузащитник и нападающий из Уганды пополнили ряды БАТЭ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский полузащитник Эрвейн Мукам и нападающий из Уганды Лувага Кизито пополнили ряды футбольного клуба БАТЭ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Эрвейн Мукам переехал в Борисов из Гродно, где начинал текущий сезон в "Немане". В начале карьеры он защищал цвета различных юношеских сборных Франции и в восьми матчах забил три гола. В клубной карьере француза были греческие команды "Астерас" и "Олимпиакос" из Волоса. В марте полузащитник переехал в "Неман", откуда и перебрался в стан действующих чемпионов Беларуси.

Эрвейн Мукам

Второй новичок борисовчан Лувага Кизито в рядах национальной сборной Уганды дебютировал в 2012 году и провел 38 матчей. БАТЭ приняло решение взять в аренду форварда у румынской "Политехники" из Яссы с правом первоочередного выкупа.-0-

Виталий Родионов и Лувага Кизито

Фото ФК БАТЭ