Футболисты БАТЭ до конца года будут играть с траурными повязками

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация футбола удовлетворила ходатайство ФК БАТЭ, и до конца года футболисты борисовской команды будут проводить матчи чемпионата и Кубка Беларуси с траурными повязками в память об ушедшем из жизни председателе правления БАТЭ Анатолии Капском. Информация об этом размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Первый поединок с черными траурными повязками борисовчане проводят сегодня в Минске в 22-м туре чемпионата Беларуси со столичным "Торпедо".-0-