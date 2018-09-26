Футболисты БАТЭ до конца года будут играть с траурными повязками

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация футбола удовлетворила ходатайство ФК БАТЭ, и до конца года футболисты борисовской команды будут проводить матчи чемпионата и Кубка Беларуси с траурными повязками в память об ушедшем из жизни председателе правления БАТЭ Анатолии Капском. Информация об этом размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.
Первый поединок с черными траурными повязками борисовчане проводят сегодня в Минске в 22-м туре чемпионата Беларуси со столичным "Торпедо".-0-
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