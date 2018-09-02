Футболисты БАТЭ и минского "Динамо" победили в матчах чемпионата Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли у "Слуцка" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер первенства добился победы с минимальным преимуществом, благодаря голу Станислава Драгуна на 67-й минуте игры - 1:0.

Еще один претендент на призовое место минское "Динамо" принимал на своем поле гостей из гродненского "Немана" и также выиграл со счетом 1:0. Победный мяч на 64-й минуте забил Нино Галович.

Результаты остальных встреч 20-го тура: "Торпедо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 2:3, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Минск" - 2:1, "Днепр" (Могилев) - "Луч" (Минск) - 0:0, "Ислочь" (Минский район) - "Гомель" - 0:1, "Витебск" - "Смолевичи" - 4:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 48 очков (19 матчей), "Витебск" - 41 (19), "Шахтер" - 41 (19), "Динамо" (Минск) - 41 (19).-0-