Футболисты БАТЭ отправились в Лондон на матч Лиги Европы с "Челси"

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня отправились в Лондон на матч группового этапа Лиги Европы с английским "Челси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

Главный тренер чемпионов Беларуси Алексей Бага включил в выездной состав 21 футболиста:

вратари - Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники - Захар Волков, Максим Володько, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александр Филипович;

полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие - Лувага Кизито, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Встреча 3-го тура соревнований команд группы L пройдет на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" 25 октября, начало в 22.00 по белорусскому времени.

Турнирное положение двух туров: "Челси" - 6 очков, ПАОК (Греция) - 3, БАТЭ - 3, "Види" (Венгрия) - 0.-0-