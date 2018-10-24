Футболисты БАТЭ отправились в Лондон на матч Лиги Европы с "Челси"

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня отправились в Лондон на матч группового этапа Лиги Европы с английским "Челси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.
Главный тренер чемпионов Беларуси Алексей Бага включил в выездной состав 21 футболиста:
вратари - Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники - Захар Волков, Максим Володько, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александр Филипович;
полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;
нападающие - Лувага Кизито, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
Встреча 3-го тура соревнований команд группы L пройдет на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" 25 октября, начало в 22.00 по белорусскому времени.
Турнирное положение двух туров: "Челси" - 6 очков, ПАОК (Греция) - 3, БАТЭ - 3, "Види" (Венгрия) - 0.-0-
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