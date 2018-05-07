Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 мая 2018, Пн
+15°C
Ясно EUR 2.4079
USD 2.0185
RUB 3.2162
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: благоприятные внешние условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет
Президент
Регионы при условии добросовестной работы хозяйств завершат посевную до 15 мая
Регионы
В городском поселке Копысь открываются три магазина "Евроопт" и пункт заказов "ГиперМолла"
Общество
Золотовалютные резервы Беларуси превысили $7 млрд
Экономика
В ТЦ "Дана Молл" реализован яркий творческий проект - открыта персональная выставка Анатолия Кузнецова "Протуберанцы"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Ставрополе в жилом доме прогремел сильный взрыв
22:20 В мире
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 8 и 10 мая
21:52 Регионы
Социальный проект "Помним" проведет кампанию по благоустройству могил фронтовиков
21:36 Общество
Футболисты БАТЭ победили "Днепр" в матче чемпионата Беларуси
21:32 Спорт
Фанаты "Евровидения" назвали песню ALEKSEEVа самой романтичной
21:18 Культура
Костевич: забота о ветеранах - один из приоритетов социальной политики
21:09 Общество
Ролик в соцсетях помог выявить факт бесхозяйственности на предприятии АПК в Сенненском районе
20:58 Происшествия
Номер ALEKSEEVа на "Евровидении" выделяется драматизмом
20:50 Культура
Центр активного долголетия откроет в историческом здании Минска клуб для пожилых
20:45 Регионы
МТС запустил услуги 4G еще в 28 городах и поселках Беларуси
20:27 Технологии
Минздрав проводит внутреннюю проверку по факту смерти девочки из Брагина
20:23 Происшествия
Карпенко: некоторые школы могут дать фору гимназиям
20:07 Общество
Белорусские хоккеисты уступили сборной России на чемпионате мира в Дании
19:30 Спорт
В Гомеле подросток упал с перил набережной в реку
18:55 Происшествия
В минском велокарнавале "Viva, ровар - 2018" планируют принять участие около 17 тыс. человек
18:55 Спорт
В Минске торжественно открылся городской Дворец культуры
18:44 Культура
Квесты, игры и ползунковые забеги ждут участников праздника "Семь Я" в Минске
18:37 Регионы
ФОТОФАКТ: Парад оркестров прошел на площадке у МТЗ
18:19 Регионы
Утвержден шеф миссии белорусской делегации на летние Юношеские Олимпийские Игры
18:13 Спорт
Движение транспорта будет ограничено в районе площади Победы в Минске 9 мая
18:08 Регионы
Все новости
Сюжеты
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
День Победы День Победы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Футболисты БАТЭ победили "Днепр" в матче чемпионата Беларуси

Спорт 07.05.2018 | 21:32
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Новости сюжета Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Другие сюжеты

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили могилевский "Днепр" в заключительном матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм игры в Могилеве прошел в равной борьбе. Только за 5 минут до перерыва борисовчанам удалось выйти вперед, когда Станислав Драгун воспользовался ошибкой голкипера хозяев Игоря Довгялло. Во второй половине встречи могилевчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, но результат 1:0 в пользу БАТЭ не изменился. Для команды Олега Дулуба это шестая виктория в 6 встречах.

Результаты остальных встреч: "Слуцк" - "Смолевичи" - 1:0, "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0, "Витебск" - "Минск" - 1:0, "Городея" - "Гомель" - 0:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно) - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Луч" (Минск) - 0:1.

После 6 туров у БАТЭ 18 очков, 14 баллов имеет минское "Динамо", по 11 очков у "Витебска", "Слуцка" и "Торпедо-БелАЗа". В "подвале" турнирной таблицы "Городея", "Гомель", "Минск" и "Смолевичи", набравшие по 3 очка.

Форвард "Слуцка" Евгений Шикавка возглавляет список лучших бомбардиров, забив 5 мячей.

Матчи 7-го тура пройдут 11-14 мая.-0-

﻿
Теги
БАТЭ, футбол, чемпионат Беларуси
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4079 BYN 2.403 BYN 2.412 BYN
USD
2.0185 BYN 2.016 BYN 2.02 BYN
RUB
3.2162 BYN 3.205 BYN 3.218 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларуси нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Генеральная репетиция первого полуфинала "Евровидения-2018"
Все фото

Инфографика

9 Мая в Минске Празднование Дня Победы в столице: 11.00. Площадь Победы: возложение цветов и венков к монументу Победы. 10.00. Площадка у Дворца спорта: концертная программа, праздничная ярмарка, город мастеров.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Беларуси нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета - Лукашенко
Иосиф Леонко освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области
Лукашенко рассчитывает на качественно новый уровень сотрудничества с Эквадором
Политика
Посольство Беларуси ответило на заявления главы МИД Литвы по поводу БелАЭС и "остатков суверенитета"
От поставки сельхозпродукции до медицины - МИД рассказал об итогах визита Макея в ОАЭ
Цуй Цимин поблагодарил Беларусь за поддержку Китая на международной арене
Экономика
Золотовалютные резервы Беларуси превысили $7 млрд
Второй цикл кадастровой оценки земель Беларуси начнется с 2019 года
В Беларуси завершился сев сахарной свеклы
Происшествия
Фото из архива Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске
Ролик в соцсетях помог выявить факт бесхозяйственности на предприятии АПК в Сенненском районе
Минздрав проводит внутреннюю проверку по факту смерти девочки из Брагина
Общество
Главный приз 67-го тура игры "Удача в придачу!" разыграет известный артист Анатолий Котенев Известный актер Анатолий Котенев разыграет ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Ниссан Джук"! Розыгрыш - 8 мая!
Социальный проект "Помним" проведет кампанию по благоустройству могил фронтовиков
Костевич: забота о ветеранах - один из приоритетов социальной политики
Регионы
Николай Шерстнев. Фото из архива Работа агропромышленного комплекса Витебской области будет перестроена - Шерстнев
Транспортники Минска скорректируют движение 9 Мая
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 8 и 10 мая
Технологии
Фото из архива "IT-страна Беларусь" будет центральной экспозицией на "ТИБО-2018"
МТС запустил услуги 4G еще в 28 городах и поселках Беларуси
В Беларуси работают тысяча базовых станций LTE
Культура
Участники первого полуфинала "Евровидения-2018"
Фанаты "Евровидения" назвали песню ALEKSEEVа самой романтичной
Номер ALEKSEEVа на "Евровидении" выделяется драматизмом
В мире
Владимир Путин. Фото ТАСС - БЕЛТА Путин вступил в должность президента России
В Ставрополе в жилом доме прогремел сильный взрыв
Международный аэропорт Гейдар Алиев стал обладателем пяти звезд от Skytrax
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая
Первая электрогитара Джорджа Харрисона выставлена на аукцион
Первые домашние фото новорожденного британского принца появились в Instagram
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Федор Медведь: «Война людей очень сплотила»
Мир музыки и вокала
Картофельный салат от Хемингуэя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия