Футболисты БАТЭ победили "Днепр" в матче чемпионата Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили могилевский "Днепр" в заключительном матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм игры в Могилеве прошел в равной борьбе. Только за 5 минут до перерыва борисовчанам удалось выйти вперед, когда Станислав Драгун воспользовался ошибкой голкипера хозяев Игоря Довгялло. Во второй половине встречи могилевчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, но результат 1:0 в пользу БАТЭ не изменился. Для команды Олега Дулуба это шестая виктория в 6 встречах.

Результаты остальных встреч: "Слуцк" - "Смолевичи" - 1:0, "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0, "Витебск" - "Минск" - 1:0, "Городея" - "Гомель" - 0:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно) - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Луч" (Минск) - 0:1.

После 6 туров у БАТЭ 18 очков, 14 баллов имеет минское "Динамо", по 11 очков у "Витебска", "Слуцка" и "Торпедо-БелАЗа". В "подвале" турнирной таблицы "Городея", "Гомель", "Минск" и "Смолевичи", набравшие по 3 очка.

Форвард "Слуцка" Евгений Шикавка возглавляет список лучших бомбардиров, забив 5 мячей.

Матчи 7-го тура пройдут 11-14 мая.-0-