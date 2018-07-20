Футболисты БАТЭ победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ на чемпионате Беларуси обыграли "Минск" со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле "Борисов-Арены" началась с атак хозяев, которые с первых минут стали угрожать воротам Павла Головенко. Однако время шло, преимущество борисовчан было большим, но до перерыва они так и не смогли его реализовать. Успех пришел во втором тайме, когда на 64-й минуте игры Максим Скавыш замкнул верховую передачу капитана команды Игоря Стасевича, а еще через 15 минут второй мяч забил Мирко Иванич.

В другом пятничном поединке футболисты "Слуцка" разгромили в Гродно местный "Неман" с результатом 3:0.

В субботу, 21 июля состоятся еще 3 встречи: "Луч" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Гомель" - "Днепр" (Могилев), "Городея" - "Торпедо" (Минск).

Два матча пройдут 22 июля: "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Минск), "Шахтер" (Солигорск) - "Витебск". Завершится тур 23 июля встречей футболистов "Смолевичей" и жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 44 очка (17 матчей), "Динамо" (Минск) - 34 (15), "Витебск" - 34 (16), "Шахтер" - 32 (16), "Слуцк" - 30 (17).-0-