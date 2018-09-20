Футболисты БАТЭ победили "Види" в первом матче группового этапа Лиги Европы

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили венгерский "Види" со счетом 2:0 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало встречи в Будапеште осталось за хозяевами, но вскоре подопечные Алексея Баги перехватили инициативу, и на 27-й минуте Яссе Туоминен открыл счет. Пропустив мяч, чемпионы Венгрии бросились отыгрываться и создали несколько опасных ситуаций, но голкипер чемпионов Беларуси Денис Щербицкий отвел все угрозы. После перерыва футболисты "Види" сразу пошли в атаку, заставив гостей обороняться почти всей командой. Борисовчане сумели не только отстоять свои ворота, но и в одной из редких контратак добились успеха. На 85-й минуте игры гол забил Егор Филипенко, замкнувший верховую подачу капитана команды Игоря Стасевича.

В другом поединке первого тура группы L в Салониках лондонский "Челси" обыграл греческий ПАОК 1:0.

Во втором туре 4 октября футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут ПАОК, в Лондоне "Челси" сыграет с "Види".

Сегодня киевское "Динамо" под началом белорусского тренера Александра Хацкевича встречалось на своем поле с казахстанской "Астаной", в которой выступает белорус Иван Маевский. Итог - ничья 2:2.

Результаты других встреч: "Акхисар" (Турция) - "Краснодар" (Россия) - 0:1, "Рапид" (Вена, Австрия) - "Спартак" (Москва, Россия) - 2:0, "Лацио" (Рим, Италия) - "Аполлон" (Лимасол, Кипр) - 2:1, "Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 1:2, "Ренн" (Франция) - "Яблонец" (Чехия) - 2:1, "Севилья" (Испания) - "Стандард" (Льеж, Бельгия) - 5:1, "Вильярреал" (Испания) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 2:2, "Генк" (Бельгия) - "Мальме" (Швеция) - 2:0.-0-