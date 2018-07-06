Футболисты БАТЭ победили жодинское "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ стал победителем первого круга футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем домашнем поединке против футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗа" борисовчане пропустили мяч на 16-й минуте после удара Владислава Климовича. До перерыва хозяева не сумели отыграться, а через 12 минут после возобновления игры счет сравнял вышедший на замену Максим Скавыш. Лидеры первенства продолжали владеть инициативой, и на 5-й компенсированной минуте защитник Захар Волков забил победный гол - 2:1.
Еще три встречи пройдут 7 июля: "Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Минск), "Минск" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Брест) - "Неман" (Гродно). Также три поединка состоятся 8 июля: "Витебск" - "Гомель", "Смолевичи" - "Луч" (Минск), "Слуцк" - "Городея". Завершится первый круг чемпионата страны 9 июля матчем в Могилеве между местным "Днепром" и "Ислочью" из Минского района.
Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 38 очков (15 матчей), "Динамо" (Минск) - 31(14), "Витебск" - 28 (14), "Шахтер - 28 (14), "Неман" - 25 (14). Внизу таблицы футболисты "Луча" (9 очков) и "Городеи" (8).
В бомбардирской гонке впереди Павел Савицкий ("Динамо", Брест) и Евгений Шикавка ("Слуцк"), забившие по 8 мячей.-0-
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