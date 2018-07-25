Футболисты БАТЭ примут финский ХИК в квалификации Лиги чемпионов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня стартуют в главном континентальном клубном турнире - Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 2-го квалификационного раунда 14-кратные чемпионы Беларуси примут на поле "Борисов-Арены" финский ХИК из Хельсинки. Игра, которую будет судить бригада итальянских арбитров во главе с рефери ФИФА Марко Ди Белло, начнется в 20.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Ответный поединок состоится 1 августа в финской столице. Победитель этой двухраундовой дуэли в 3-м круге квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары "Карабах" (Азербайджан) - "Кукеси" (Албания).

В четверг, 26 июля, свои встречи 2-го раунда квалификации Лиги Европы проведут сразу три белорусских клуба. Брестское "Динамо" примет на своем поле греческий "Атромитос", в Солигорске футболисты "Шахтера" встретятся с польским "Лехом", а динамовцы Минска сыграют в гостях у словацкого клуба "Дунайска Стреда".-0-