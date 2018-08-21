Футболисты БАТЭ проиграли ПСВ в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ потерпели поражение от голландского ПСВ со счетом 2:3 в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле "Борисов-Арены" началась с атак хозяев, и уже на 9-й минуте финский легионер БАТЭ Яссе Туоминен открыл счет после передачи Игоря Стасевича. Вскоре борисовчане имели еще несколько возможностей отличиться, но мяч в ворота не попал. Постепенно гости перехватили инициативу и на 35-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Гастон Перейро - 1:1. Отыгравшись, футболисты ПСВ дважды подряд были близки ко второму взятию ворот, но в первый раз Денис Щербицкий блестяще отразил удар Ирвинга Лосано, а во втором эпизоде мяч попал в штангу. Сразу после перерыва чемпионы Нидерландов заиграли еще активнее, и на 61-й минуте цели достиг прицельный удар Лосано - 2:1 в пользу ПСВ. Наставник чемпионов Беларуси Алексей Бага пытался при помощи замен переломить ход встречи, и Александр Глеб на 88-й минуте сравнял счет. Однако буквально через минуту гости снова вышли вперед - после ошибки центральных защитников отличился Доньелл Мален - 3:2. В оставшееся время результат не изменился.

Ответный поединок состоится 29 августа на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Победитель двухраундовой дуэли выйдет в групповой этап главного континентального турнира, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.

Результаты других встреч, состоявшихся 21 августа: "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - ПАОК (Салоники, Греция) - 1:1, "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:0. Еще 3 поединка пройдут 22 августа: "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Динамо" (Киев, Украина), "Види" (Секешфехервар, Венгрия) - АЕК (Афины, Греция), "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Динамо" (Загреб, Хорватия).-0-

Во времяя послематчевой пресс-конференции

Во времяя послематчевой пресс-конференции

Фото Дениса Костюченко