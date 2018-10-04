Футболисты БАТЭ проигрывают ПАОКу 0:3 после первого тайма матча Лиги Европы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проигрывают греческому ПАОКу 0:3 после первого тайма матча Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи на поле "Борисов-Арены" началась для хозяев крайне неудачно - в течение 17 стартовых минут они пропустили три мяча. На 6-й минуте передачу с левого фланга замкнул Александр Прийович, а затем Лео Жаба дважды подряд поразил ворота Дениса Щербицкого, оформив голевой дубль - 3:0 в пользу гостей.

В другом сегодняшнем поединке 2-го тура группы L лондонский "Челси" принимает на своем поле венгерский "Види" из Секешфехервара. Пока ничья - 0:0.

В первый игровой день 20 сентября футболисты БАТЭ обыграли в Будапеште "Види" - 2:0, а "Челси" в Салониках одолел ПАОК с минимальным перевесом 1:0.-0-

Фото Андрея Покумейко