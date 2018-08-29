Футболисты БАТЭ проигрывают ПСВ после первого тайма матча Лиги чемпионов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый тайм матча плей-офф ЛЧ между футболистами борисовского БАТЭ и ПСВ завершился победой голландского клуба 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало игры на поле стадиона "Филипс" в Эйндховене осталось за гостями, но открыть счет им не удалось. А хозяева, отразив стартовый натиск, перехватили инициативу, и на 14-й минуте Стевен Бергвейн поразил ворота Дениса Щербицкого. Еще через 20 минут второй гол забил Люк де Йонг.-0-
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