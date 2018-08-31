Футболисты БАТЭ стартуют в группе Лиги Европы в гостях у венгерского "Види"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ в первом матче группового этапа Лиги Европы 20 сентября сыграют в Будапеште против венгерского "Види" из Секешфехервара, сообщил БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

Футболисты "Челси", ПАОКа и "Види" будут соперниками БАТЭ в группе L Лиги Европы Матчи группового этапа пройдут с 20 сентября по 13 декабря. Поединки стадии плей-офф начнутся 14 февраля 2019 года, финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая на поле стадиона "Олимпийский" в азербайджанском Баку.

Также в первый игровой день группы L греческий ПАОК примет в Салониках английский "Челси" из Лондона. Первый домашний поединок подопечные Алексея Баги проведут 4 октября против ПАОКа.

Полное расписание игр квартета L:

20 сентября

"Види" - БАТЭ, ПАОК - "Челси".

4 октября

БАТЭ - ПАОК, "Челси" - "Види".

25 октября

"Челси" - БАТЭ, ПАОК - "Види".

8 ноября

БАТЭ - "Челси", "Види" - ПАОК.

29 ноября

БАТЭ - "Види", "Челси" - ПАОК.

13 декабря

ПАОК - БАТЭ, "Види" - "Челси".

В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из 12 предварительных групп Лиги Европы, а также восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-