Футболисты БАТЭ стартуют в группе Лиги Европы в гостях у венгерского "Види"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ в первом матче группового этапа Лиги Европы 20 сентября сыграют в Будапеште против венгерского "Види" из Секешфехервара, сообщил БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.
Также в первый игровой день группы L греческий ПАОК примет в Салониках английский "Челси" из Лондона. Первый домашний поединок подопечные Алексея Баги проведут 4 октября против ПАОКа.
20 сентября
"Види" - БАТЭ, ПАОК - "Челси".
4 октября
БАТЭ - ПАОК, "Челси" - "Види".
25 октября
"Челси" - БАТЭ, ПАОК - "Види".
8 ноября
БАТЭ - "Челси", "Види" - ПАОК.
29 ноября
БАТЭ - "Види", "Челси" - ПАОК.
13 декабря
ПАОК - БАТЭ, "Види" - "Челси".
В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из 12 предварительных групп Лиги Европы, а также восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-
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