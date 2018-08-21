Футболисты БАТЭ проведут сегодня домашний матч с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут первый матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов против голландского ПСВ из Эйндховена. Игра на поле "Борисов-Арены" начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным судьей встречи будет рефери ФИФА Феликс Цвайер из Германии.

Немецкие арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и ПСВ в плей-офф лиги чемпионов Главным судьей встречи на поле "Борисов-Арены" назначен 37-летний рефери ФИФА Феликс Цвайер, его ассистентами будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер.

Накануне игры наставник борисовчан Алексей Бага сказал, что хотя его подопечные уже обеспечили себе место в группе Лиги Европы, они будут стремиться пробиться в групповой этап главного континентального турнира - Лиги чемпионов. Для этого нужно победить по сумме двух встреч ПСВ, который очень силен, но пока есть возможность, нужно сражаться за победу, отметил наставник 14-кратных чемпионов Беларуси.

Тренер чемпионов Нидерландов Мар ван Боммел также рассчитывает на успех по сумме двух встреч с борисовчанами и выход в групповой этап ЛЧ. Футболисты ПСВ прибыли в Борисов 20 августа и вечером провели предматчевую тренировку на поле "Борисов-Арены".

После окончания сегодняшнего матча для удобства зрителей будет организована бесплатная электричка, которая довезет в Минск болельщиков БАТЭ. Она стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к "Борисов-Арене" остановочный пункт Печинский в 0.14. В 0.20 состав отправится в столицу, причем сделает только три промежуточные остановки - Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный и прибудет на станцию Минск-Пассажирский.

Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков БАТЭ после матча Лиги чемпионов с ПСВ Во вторник, 21 августа, матч начнется в 22.00, а после его окончания дополнительный электропоезд стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к "Борисов-Арене" остановочный пункт Печинский в 0.14.

Ответный поединок состоится 29 августа на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Победитель двухраундовой дуэли выйдет в групповой этап главного континентального турнира, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.-0-