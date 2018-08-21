Футболисты БАТЭ проведут сегодня домашний матч с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут первый матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов против голландского ПСВ из Эйндховена. Игра на поле "Борисов-Арены" начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Главным судьей встречи будет рефери ФИФА Феликс Цвайер из Германии.
Накануне игры наставник борисовчан Алексей Бага сказал, что хотя его подопечные уже обеспечили себе место в группе Лиги Европы, они будут стремиться пробиться в групповой этап главного континентального турнира - Лиги чемпионов. Для этого нужно победить по сумме двух встреч ПСВ, который очень силен, но пока есть возможность, нужно сражаться за победу, отметил наставник 14-кратных чемпионов Беларуси.
Тренер чемпионов Нидерландов Мар ван Боммел также рассчитывает на успех по сумме двух встреч с борисовчанами и выход в групповой этап ЛЧ. Футболисты ПСВ прибыли в Борисов 20 августа и вечером провели предматчевую тренировку на поле "Борисов-Арены".
После окончания сегодняшнего матча для удобства зрителей будет организована бесплатная электричка, которая довезет в Минск болельщиков БАТЭ. Она стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к "Борисов-Арене" остановочный пункт Печинский в 0.14. В 0.20 состав отправится в столицу, причем сделает только три промежуточные остановки - Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный и прибудет на станцию Минск-Пассажирский.
Ответный поединок состоится 29 августа на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Победитель двухраундовой дуэли выйдет в групповой этап главного континентального турнира, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.-0-
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