Футболисты БАТЭ ушли от поражения на последней минуте матча с "Витебском"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ лишь в концовке домашней встречи с "Витебском" смогли уйти от поражения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме соперники мячей не забили, а через 10 минут после перерыва гостей вывел вперед Бруно Фурлан. Борисовчане много атаковали, но смогли сравнять счет только на 90-й минуте, Игорь Стасевич реализовал пенальти -1:1. БАТЭ продолжает лидировать, набрав 45 очков в 18 проведенных матчах, на второй позиции "Витебск" - 38 очков, на балл меньше у минского "Динамо", которое сегодня сыграет в гостях у "Гомеля".

Результаты других игр 19-го тура: "Неман" (Гродно) - "Торпедо" (Минск) - 1:0, "Городея" - "Ислочь" - 2:0, "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.

Сегодня состоятся еще два матча: "Смолевичи" - "Динамо" (Брест), "Шахтер" (Солигорск) - "Днепр" (Могилев). Завершится тур 27 августа встречей "Слуцка" и минского "Луча".-0-