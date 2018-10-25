Футболисты БАТЭ уступают "Челси" после 1-го тайма матча Лиги Европы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступают лондонскому "Челси" со счетом 0:2 после первого тайма матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина игры на поле "Стэмфорд Бридж" началась для гостей очень неудачно - уже на 2-й минуте Рубен Лофтус-Чик открыл счет. Еще через 6 минут он же удвоил результат.
В другом поединке 3-го тура группы L греческий ПАОК в Салониках проигрывает венгерскому "Види" со счетом 0:2.-0-
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