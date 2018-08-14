Футболисты БАТЭ вышли в плей-офф Лиги чемпионов и сыграют с голландским ПСВ

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, победив по сумме двух встреч 3-го квалификационного раунда азербайджанский "Карабах". В борьбе за выход в групповой этап главного континентального турнира борисовчане встретятся с голландским ПСВ из Эйндховена, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После виктории недельной давности в Баку борисовчане у себя дома строго сыграли в обороне и не позволили соперникам забить "быстрый" гол. Более того, на исходе 20-й минуты игры сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич перехватил мяч в центре поля и открыл счет. Пропустив мяч, гости много атаковали, пытаясь отыграться, и сделали это через 9 минут после начала второго тайма. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, но результат 1:1 не изменился.

Таким образом, футболисты БАТЭ уже обеспечили себе место в групповой стадии второго по рангу континентального клубного турнира - Лиге Европы. Однако чемпионы Беларуси постараются пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого подопечным Алексея Баги нужно превзойти чемпионов Нидерландов ПСВ из Эйндховена. Первая встреча состоится 21 или 22 августа в Борисове, ответная - 28 или 29 августа в Эйндховене.-0-