Футболисты БАТЭ завершили турецкий сбор победой над "Колхети-1913"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победой завершили первый тренировочный сбор в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном спарринге в Белеке подопечные Олега Дулуба уверенно переиграли грузинский клуб "Колхети-1913" - 2:0. На 25-й минуте игры счет открыл Максим Скавыш, а в середине второго тайма Игорь Стасевич установил окончательный результат. До этого чемпионы Беларуси обыграли чешские клубы "Фастав" - 3:2 (голы у БАТЭ - Захар Волков, Станислав Драгун, Максим Скавыш) и "Зброевку" - 1:0 (Станислав Драгун), а также резервный состав российского "Зенита" из Санкт-Петербурга - 2:1 (Николай Сигневич, Станислав Драгун). Борисовчане уже вернулись на родину и 15 февраля возобновят подготовку к новому сезону.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты минского "Динамо" там же в Белеке провели два товарищеских матча. Сначала команда Сергея Гуренко уступила российскому "Анжи" из Махачкалы, который тренирует белорусский специалист Вадим Скрипченко - 0:2, а затем сыграла вничью со словенской "Олимпией" из Любляны - 1:1 (гол у "Динамо" - Александр Нойок, с пенальти). В ближайших планах минчан еще два спарринга с российскими командами: 15 февраля с красноярским "Енисеем", 18 февраля с московским "Динамо".

Брестские динамовцы также готовятся к новому сезону в Турции. В очередном контрольном поединке брестчане разгромили "Викингур" с Фарерских островов со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Кирилл Кириленко, по разу отличись новобранец "Динамо" Павел Савицкий и ветеран команды Роман Василюк. Подопечные чешского специалиста Радослава Латала 14 февраля встретятся с венгерским "Гонведом".-0-