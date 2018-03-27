Футболисты Беларуси выигрывают у Словении после первого тайма 1:0

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого тайма товарищеского матча футболисты сборной Беларуси выигрывают у Словении 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина игры в Любляне прошла с преимуществом хозяев поля. Словенцы создали несколько опасных моментов у ворот Андрея Горбунова, но голкипер был на высоте. Белорусы редко переходили на половину поля соперников, но сумели добиться успеха. На 35-й минуте одна из редких контратак гостей завершилась голом Максима Скавыша.-0-
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