Футболисты Беларуси выигрывают у Словении после первого тайма 1:0

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого тайма товарищеского матча футболисты сборной Беларуси выигрывают у Словении 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина игры в Любляне прошла с преимуществом хозяев поля. Словенцы создали несколько опасных моментов у ворот Андрея Горбунова, но голкипер был на высоте. Белорусы редко переходили на половину поля соперников, но сумели добиться успеха. На 35-й минуте одна из редких контратак гостей завершилась голом Максима Скавыша.-0-