14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Бельгии впервые завоевали бронзовые награды чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Англии со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который завершился в Санкт-Петербурге, бельгийцы открыли счет на 4-й минуте. Тома Менье завершил точным ударом быструю атаку своей команды. Англичане после пропущенного мяча пытались контролировать ход игры, но часто пропускали острые контратаки соперника.

После перерыва футболисты с Туманного Альбиона продолжили активно действовать в нападении, и на 70-й минуте отличный шанс сравнять счет имел Эрик Дайер. Полузащитник ворвался в штрафную, где переиграл голкипера Тибо Куртуа, но мяч из пустых ворот бельгийцев выбил защитник Тоби Алдервейрелд. На 82-й минуте очередная контратака бельгийцев завершилась голом одного из лидеров Эдена Азара - 2:0.

Сборная Бельгии впервые в своей истории выиграла бронзовые награды чемпионата мира по футболу. Ранее наиболее высокое место эта команда занимала в 1986 году, став четвертой.

В финале чемпионата мира встретятся футболисты Хорватии и Франции. Матч начнется 15 июля в 18.00 на московском стадионе "Лужники".-0-