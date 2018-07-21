Брестское "Динамо" в первом матче после расставания с Милевским и Савицким не сумело одолеть "Луч" в чемпионате Беларуси

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные встречи 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них аутсайдер турнира минский "Луч" принимал на своем поле брестское "Динамо" и открыл счет на 22-й минуте игры после удара Леонида Ханкевича. Через 10 минут равновесие было восстановлено - свой первый гол в составе брестчан забил украинский полузащитник Александр Нойок, перешедший из минского "Динамо". Кроме него в брестской команде дебютировали известный белорусский полузащитник Сергей Кривец, португальский защитник Денис Дуарте и украинский форвард Алексей Хобленко. Вышел на поле и бразилец Нивалдо, вернувшийся в Брест из аренды в ташкентском "Локомотиве". Однако ни они, ни их партнеры не смогли одолеть дебютанта высшей лиги - ничья 1:1.
Напомним, накануне руководство брестского клуба решило расстаться с тремя лидерами команды: форвардом Павлом Савицким, хавбеком Артемом Милевским и защитником Алексеем Гавриловичем.
Позже футболисты "Гомеля" у себя дома сыграют с могилевским "Днепром", а "Городея" примет гостей из минского "Торпедо".
В пятницу, 20 июля, лидер первенства борисовский БАТЭ переиграл на своей арене гостей из "Минска" - 2:0, футболисты "Слуцка" в Гродно разгромили местный "Неман" со счетом 3:0.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 44 очка (17 матчей), "Витебск" - 34 (16), "Динамо" (Минск) - 34 (15), "Шахтер" - 32 (16), "Слуцк" - 30 (17).
В воскресенье, 22 июля, минское "Динамо" сыграет с "Ислочью", а встреча солигорского "Шахтера" и "Витебска" перенесена на более поздний срок. В понедельник, 23 июля, "Смолевичи" в Борисове встретятся с жодинским "Торпедо-БелАЗом".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3272 BYN
|2.322 BYN
|2.334 BYN
|USD
|1.9984 BYN
|1.995 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.13 BYN
|3.15 BYN