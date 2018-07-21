Брестское "Динамо" в первом матче после расставания с Милевским и Савицким не сумело одолеть "Луч" в чемпионате Беларуси

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные встречи 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них аутсайдер турнира минский "Луч" принимал на своем поле брестское "Динамо" и открыл счет на 22-й минуте игры после удара Леонида Ханкевича. Через 10 минут равновесие было восстановлено - свой первый гол в составе брестчан забил украинский полузащитник Александр Нойок, перешедший из минского "Динамо". Кроме него в брестской команде дебютировали известный белорусский полузащитник Сергей Кривец, португальский защитник Денис Дуарте и украинский форвард Алексей Хобленко. Вышел на поле и бразилец Нивалдо, вернувшийся в Брест из аренды в ташкентском "Локомотиве". Однако ни они, ни их партнеры не смогли одолеть дебютанта высшей лиги - ничья 1:1.

Напомним, накануне руководство брестского клуба решило расстаться с тремя лидерами команды: форвардом Павлом Савицким, хавбеком Артемом Милевским и защитником Алексеем Гавриловичем.

Брестское "Динамо" покинут Милевский, Гаврилович и Савицкий В матче 16-го тура национального первенства брестское "Динамо" уступило на своем поле солигорскому "Шахтеру" 1:3, причем единственный гол в составе проигравших забил Павел Савицкий.

Позже футболисты "Гомеля" у себя дома сыграют с могилевским "Днепром", а "Городея" примет гостей из минского "Торпедо".

В пятницу, 20 июля, лидер первенства борисовский БАТЭ переиграл на своей арене гостей из "Минска" - 2:0, футболисты "Слуцка" в Гродно разгромили местный "Неман" со счетом 3:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 44 очка (17 матчей), "Витебск" - 34 (16), "Динамо" (Минск) - 34 (15), "Шахтер" - 32 (16), "Слуцк" - 30 (17).

В воскресенье, 22 июля, минское "Динамо" сыграет с "Ислочью", а встреча солигорского "Шахтера" и "Витебска" перенесена на более поздний срок. В понедельник, 23 июля, "Смолевичи" в Борисове встретятся с жодинским "Торпедо-БелАЗом".-0-