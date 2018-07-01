Футболисты Франции и Уругвая вышли в четвертьфинал ЧМ-2018

1 июля, Минс /Корр. БЕЛТА/. Первыми четвертьфиналистами футбольного чемпионата мира стали сборные Франции и Уругвая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый матч 1/8 финала между вице-чемпионами мира аргентинцами и вице-чемпионами Европы французами получился на редкость интересным. Сначала вперед вышли европейцы, потом южноамериканцы забили два гола и стали лидерами, но в итоге успех был на стороне команды Дидье Дешама, которая победила с результатом 4:3. Лучшим игроком этой драматичной встречи стал молодой форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который в начале матча заработал пенальти, а во втором тайме оформил голевой дубль.

Футболисты сборной Франции стали первыми четвертьфиналистами ЧМ, отправив домой аргентинцев Игра началась с атак аргентинцев, но на 12-й минуте восходящая звезда французов Килиан Мбаппе перехватил мяч на своей половине и, примчавшись в штрафную площадь соперников, был сбит Маркосом Рохо. Пенальти четко реализовал Антуан Гризманн.

Лидер аргентинцев Лионель Месси оказался надежно прикрыт и не смог повести за собой партнеров, так же как и главный бомбардир сборной Португалии Криштиану Роналду. Во втором поединке первого раунда плей-офф, проходившем в Сочи, он не смог помочь своей команде обыграть Уругвай и выйти в 1/4 финала. Уже на 7-й минуте игры острую атаку уругвайцев завершил Эдисон Кавани, замкнувший отличную передачу Луиса Суареса. Чемпионы Старого Света в первом тайме почти не угрожали воротам соперников, которые оборонялись очень слаженно и четко. Зато через 10 минут после перерыва счет сравнялся, но паритет держался недолго. На 64-й минуте Кавани забил свой второй гол, установив окончательный результат - 2:1 в пользу Уругвая.

Дубль Кавани позволил сборной Уругвая победить португальцев в 1/4 финала ЧМ по футболу Первый гол на поле сочинского стадиона "Фишт" был забит на 7-й минуте игры после отличной атаки южноамериканцев. Луис Суарес сделал точную передачу с левого фланга и Эдисон Кавани оставил не у дел всю оборону чемпионов Европы -1:0.

Таким образом, в первом поединке 1/4 финала 6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Франции и Уругвая.

Сегодня определятся еще два участника четвертьфинальной стадии мирового первенства. В 17.00 на поле московского стадиона "Лужники" хозяева турнира футболисты России встретятся с командой Испании. В 21.00 в Нижнем Новгороде будут соперничать сборные Хорватии и Дании.-0-