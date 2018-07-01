Футболисты Хорватии победили в серии пенальти Данию и вышли в четвертьфинал ЧМ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Хорватии победили Данию в серии пенальти со счетом 3:2 (основное и дополнительное время игры - 1:1) и вышли в четвертьфинал чемпионата мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Нижнем Новгороде начался с двух голевых ударов. Первыми отличились датчане. На 1-й минуте поединка в штрафной площади соперников на добивание мяча успел Матиас Йергенсен. Хорваты, которые являлись фаворитами игры, поспешили перехватить инициативу и уже на четвертой минуте первого тайма сумели сравнять счет. Марио Манджукич точно пробил по воротам Дании, после рикошета мяча - 1:1. Балканские футболисты продолжали доминировать в нападении, но к середине второго тайма датчане выровняли ситуация на поле.

Один из самых драматичных моментов встречи случился на 113-й минуте. Лука Модрич длинной передачей вывел один на один Анте Ребича, которого сбил в штрафной площади Матиас Йергенсен. В итоге был назначен одиннадцатиметровый удар, который не реализовал Лука Модрич. Голкипер датчан Каспер Шмейхель парировал удар оппонента.

В серии пенальти голкиперы обеих команд отразили сразу несколько ударов, но точку в матче поставил полузащитник хорватов Иван Ракитич.

В 1/4 финала футболисты сыграют с командой России. Хозяевами мирового форума сенсационно обыграли в серии пенальти Испанию (4:3) и впервые в истории российского футбола сыграют в восьмерке сильнейших команд мира. Матч – состоится 7 июля (21.00) на стадионе "Фишт" в Сочи.

В 1/8 финала 2 июля сыграют Бразилия - Мексика, Бельгия - Япония. -0-