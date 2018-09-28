Футболисты "Ислочи" и "Луча" сыграли вничью на старте 23-го тура чемпионата Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Луча" и "Ислочи" сыграли вничью в первом матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на искусственном газоне столичного СОК "Олимпийский" прошла в равной борьбе. В первом тайме забитых мячей не было, а на 71-й минуте Никита Букаткин вывел "Ислочь" вперед. Гости были впереди недолго - через 8 минут Роман Грибовский восстановил равновесие - 1:1.

В субботу, 29 сентября, состоятся еще два матча: "Минск" - "Днепр" (Могилев), "Шахтер" (Солигорск) - "Городея".

Центральный поединок этого тура пройдет 30 сентября: на поле "Борисов-Арены" лидер первенства БАТЭ встретится с минским "Динамо", идущим вторым. Победа в этой игре почти наверняка гарантирует борисовчанам очередной, 15-й по счету чемпионский титул. Виктория же динамовцев значительно повысит шансы команды Сергея Гуренко на реальную борьбу за золото.

В воскресенье состоятся еще три игры: "Смолевичи" - "Торпедо" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск". Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между "Неманом" и "Гомелем".-0-