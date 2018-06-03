Футболисты "Ислочи" победили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" победили "Смолевичи" со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победный гол на 69-й минуте игры забил Александр Холодинский.
В заключительной встрече этого тура жодинское "Торпедо-БелАЗ" примет футболистов "Слуцка".
Результаты остальных игр: "Динамо" (Минск) - "Минск" - 1:0, "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 1:1, "Днепр" (Могилев) - "Витебск" - 0:1, "Гомель" - "Луч" (Минск) - 1:0, "Городея" - БАТЭ (Борисов) - 2:1.
Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 25 очков (10 матчей), "Динамо" (Минск) - 23 (10), "Витебск" - 20 (10).-0-
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