Футболисты юношеской сборной Беларуси победили финнов в розыгрыше Кубка развития

Во время матча Беларусь - Финляндия. Фото АБФФ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) одержали третью победу в розыгрыше Кубка развития-2018, который проходит в минском Футбольном манеже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче предварительной группы А белорусы обыграли финских сверстников со счетом 1:0. Победный гол на 69-й минуте забил Евгений Козел. В стартовом поединке подопечные Валентина Михеева разгромили литовцев со счетом 3:0, затем одолели бельгийцев - 1:0. Белорусские футболисты продолжат борьбу за награды 14-го по счету Кубка развития.

В другом сегодняшнем поединке этого квартета футболисты Бельгии оказались сильнее команды Литвы - 1:0. Итоговое положение: Беларусь - 9 очков (разница мячей - 5-0), Бельгия - 6 (5-1), Литва - 1 (0-4), Финляндия - 1 (0-5).

В матчах 3-го тура команд группы В словаки переиграли израильтян - 3:2, а россияне уступили исландцам 0:1. Итоговое положение: Израиль - 6 (7-3), Словакия - 6 (5-3), Исландия - 6 (3-3), Россия - 0 (0-6). По лучшей разнице мячей первое место заняли израильтяне.

Заключительные встречи в квартете С состоятся в четверг, 25 января: Украина - Грузия, Казахстан - Молдова. После двух игровых дней положение здесь таково: Украина - 6 (7-1), Грузия - 6 (6-2), Казахстан - 0 (3-6), Молдова - 0 (0-7).

Победители групп продолжат борьбу за награды Кубка развития, другие команды 26-28 января проведут встречи за остальные итоговые места.-0-