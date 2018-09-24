Футболисты "Краснодара" разгромили "Крылья Советов" в чемпионате России

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" разгромили самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0 в заключительном матче 8-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все голы встречи в Самаре были забиты во второй половине - на 69-й и 71-й минутах дубль оформил Ари, а на 75-й минуте последнюю точку поставили Магомед-Шапи Сулейманов. В составе победителей весь матч провел белорусский защитник Александр Мартынович, а белорусский форвард "крылышек" Сергей Корниленко вышел на поле на 66-й минуте игры.

Московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграл вничью с земляками из "Спартака" - 1:1. Лидер нынешнего сезона "Зенит" обыграл в Санкт-Петербурге действующего чемпиона страны московский "Локомотив" со счетом 5:3. Футболисты "Ростова", в котором играет белорус Тимофей Калачев, на своем поле разошлись миром с гостями из "Уфы" - 0:0, "Оренбург", цвета которого защищает белорус Михаил Сиваков, в Грозном сыграл вничью с "Ахматом" - 1:1. В Красноярске местный "Енисей" уступил "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 1:2, московское "Динамо" в Химках проиграло махачкалинскому "Анжи" - 0:1, в Туле футболисты "Арсенала" выигрывали у казанского "Рубина" 2:0, но не удержали победу, довольствовавшись лишь ничьей 2:2.

После восьми игровых дней у "Зенита" 22 очка, "Краснодар" набрал 16 баллов, по 15 очков у "Ростова" и "Спартака". Внизу таблицы "Енисей" и "Уфа", набравшие по 5 зачетных баллов.

Бомбардирскую гонку возглавляет Федор Чалов из ЦСКА, забивший 6 мячей. Встречи 9-го тура российской премьер-лиги пройдут с 28 сентября по 1 октября.-0-