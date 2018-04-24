Футболисты "Ливерпуля" победили "Рому" в первом полуфинале Лиги чемпионов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Ливерпуля" обыграли итальянскую "Рому" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле ливерпульского стадиона "Энфилд Роуд" началась с атак римлян. В первые полчаса хозяевам пришлось играть вторым номером, но потом они резко прибавили в движении и полностью завладели инициативой. Результатом их преимущества стал гол главного снайпера "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, который на 35-й минуте прицельным "выстрелом" с линии штрафной площади открыл счет. Подопечные Юргена Клоппа продолжали атаковать и через 10 минут Салах оформил свой голевой дубль, убежав от защитников - 2:0. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне ЛЧ. Через 10 минут после перерыва счет стал 3:0 - Салах прошел по правому флангу и выдал отличный пас на Садио Мане, который поразил ворота Алиссона с близкого расстояния. На этом хозяева не остановились, и на исходе часа игры Роберто Фирмино после передачи Салаха забил четвертый гол. Еще через 8 минут Фирмино забил свой второй гол - 5:0. Гости не сдались, и на 81-й минуте Эдин Джеко отквитал один мяч, а еще через 4 минуты Диего Перотти реализовал пенальти, установив окончательный результат - 5:2 в пользу "Ливерпуля".

Ответный поединок за выход в финал чемпионской Лиги состоится 2 мая на римском "Стадио Олимпико". Футболисты "Ромы" на стадии 1/4 финала сумели одолеть по сумме двух встреч испанскую "Барселону" - после выездного поражения 1:4 они выиграли у себя дома 3:0 и за счет гостевого гола прошли в полуфинал.

Во второй полуфинальной паре действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" в первом матче 25 апреля сыграет в Мюнхене против чемпиона Германии "Баварии".-0-