Футболисты "Луча" добились первой победы в высшей лиге чемпионата Беларуси

28 апреля. Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Луча" одержали
первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает
корреспондент БЕЛТА.
Дебютанты элитного дивизона в домашнем матче 5-го тура выиграли у
могилевского "Днепра" со счетом 2:0. Уже на 2-й минуте встречи Роман
Грибовский забил первый мяч в ворота гостей, а еще через 14 минут
Дмитрий Каплунов удвоил результат.
Результаты других встреч: БАТЭ (Борисов) - "Слуцк" - 3:1, "Шахтер"
(Солигорск) - "Торпедо" (Минск) - 1:0, "Гомель" - "Ислочь" (Минский
район) - 1:2, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:3, "Неман" (Гродно) -
"Динамо" (Минск) - 0:2.
Заключительные встречи этого тура пройдут в воскресенье, 29 апреля:
"Смолевичи" - "Витебск", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).
Положение в лидирующей группе лидеров таково: БАТЭ - 15 очков (5
матчей), "Динамо" (Минск) - 13 (5), "Слуцк" - 8 (5), "Днепр" - 8
(4).-0-
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