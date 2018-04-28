Футболисты "Луча" добились первой победы в высшей лиге чемпионата Беларуси

28 апреля. Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Луча" одержали

первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает

корреспондент БЕЛТА.

Дебютанты элитного дивизона в домашнем матче 5-го тура выиграли у

могилевского "Днепра" со счетом 2:0. Уже на 2-й минуте встречи Роман

Грибовский забил первый мяч в ворота гостей, а еще через 14 минут

Дмитрий Каплунов удвоил результат.

Результаты других встреч: БАТЭ (Борисов) - "Слуцк" - 3:1, "Шахтер"

(Солигорск) - "Торпедо" (Минск) - 1:0, "Гомель" - "Ислочь" (Минский

район) - 1:2, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:3, "Неман" (Гродно) -

"Динамо" (Минск) - 0:2.

Заключительные встречи этого тура пройдут в воскресенье, 29 апреля:

"Смолевичи" - "Витебск", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение в лидирующей группе лидеров таково: БАТЭ - 15 очков (5

матчей), "Динамо" (Минск) - 13 (5), "Слуцк" - 8 (5), "Днепр" - 8

(4).-0-