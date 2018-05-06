Футболисты "Луча" победили "Торпедо" в столичном дерби чемпионата Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном дерби 6-го тура чемпионата Беларуси футболисты минского "Луча" одолели с минимальным перевесом 1:0 земляков из "Торпедо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух новобранцев высшей лиги прошла в равной борьбе, а ее исход решил Александр Джигеро, поразивший ворота торпедовцев на 40-й минуте игры. Для "Луча" -это вторая победа подряд после ничьей и трех поражений кряду.

Результаты других встреч: "Слуцк" - "Смолевичи" - 1:0, "Городея" - "Гомель" - 0:0, "Витебск" - "Минск" - 1:0.

Сегодня состоятся еще три матча: "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно).

В последнем матче 6-го тура 7 мая могилевский "Днепр" примет лидера первенства борисовский БАТЭ.

Сейчас у борисовчан 15 очков из 15 возможных, минское "Динамо" отстает на 2 балла, по 11 очков у "Витебска" и "Слуцка".-0-