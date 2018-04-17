Футболисты "Манчестер Сити" стали 5-кратными чемпионами Англии, "ПСЖ" в 7-й раз лучший во Франции

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу в трех европейских странах стали досрочно известны футбольные чемпионы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Англии, в одном из самых сильных континентальных первенств Старого Света, за 5 туров до финиша золото обеспечил себе "Манчестер Сити". После победы в гостевом поединке над лондонским "Тоттенхэмом" (3:1) команда Хосепа Гвардиолы набрала 87 очков и стала недосягаемой для преследователей. Главный конкурент "МС" в борьбе за чемпионский титул "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл у себя дома "Вест Бромвичу" (0:1) и окончательно потерял шансы на золото, оставшись с 71-м зачетным баллом. Более того, футболистам "МЮ" теперь предстоит ожесточенная борьба за серебро с "Ливерпулем", который отстает всего на одно очко. Кроме этих клубов на место в призовой тройке претендуют лондонские "Тоттенхэм" (67 очков), "Челси" (60) и "Арсенал" (54).

Во Франции свой 7-й титул эффектно завоевал "Пари Сен-Жермен", разгромивший в 33-м туре главного конкурента "Монако" со счетом 7:1. За 5 туров до окончания турнира в активе "ПСЖ" 87 очков, "Монако" отстает на 17 баллов, по 66 очков набрали "Лион" и "Марсель".

Чемпионом Нидерландов уже в 28-й раз стал ПСВ из Эйндховена, уверенно переигравший в 31-м туре своего извечного соперника амстердамский "Аякс" - 3:0. У ПСВ сейчас 80 очков, "Аякс" имеет 70 баллов, идущий третьим "Алкмаар" набрал 65 очков.

В Испании очередной шаг к своему 25-му чемпионству сделали футболисты "Барселоны", победившие в 32-м туре "Валенсию" со счетом 2:1. В активе "Барсы" 81 очко, у мадридского "Атлетико" 71 балл, футболисты "Реала" имеют 67, "Валенсия" набрала 67 очков.-0-