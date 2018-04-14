Футболисты "Немана" и "Днепра" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 3-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них в Гродно местный "Неман" и могилевский "Днепр" мячей не забили - ничья 0:0.
Позже на поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ примут брестское "Динамо", а "Ислочь" в Минске сыграет с жодинским "Торпедо-БелАЗом".-0-
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