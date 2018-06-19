Футболисты России и Египта откроют программу второго тура чемпионата мира-2018

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате мира в России сегодня завершится стартовый и откроется второй тур предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира российские футболисты в Санкт-Петербурге в своем втором матче группы А встретятся с командой Египта (начало игры в 21.00). Россияне отлично начали домашнее мировое первенство, разгромив соперников из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Египтяне, играя без своего лидера Мохамеда Салаха, уступили сборной Уругвая с минимальным результатом 0:1.

Сегодня также пройдут два матча первого тура в группе Н. В Саранске в 15.00 сыграют сборные Колумбии и Японии, а поляки и сенегальцы свой матч в Москве начнут в 18.00.

Накануне в квартете G футболисты Англии с большим трудом одолели команду Туниса благодаря голевому дублю Харри Кейна - 2:1, а бельгийцы разгромили Панаму - 3:0. Турнирное положение: Бельгия - 3 очка (разница мячей - 3-0), Англия - 3 (2-1), Тунис - 0 (0-1), Панама - 0 (0-3).-0-