Футболисты сборной Беларуси в пятый раз встретятся с командой Финляндии

Футболисты сборной Беларуси во время тренировки на стадионе в Тампере. Фото АБФФ

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Тампере товарищеский матч с командой Финляндии. По сравнению с недавним спаррингом в Бресте с венграми (1:1) в составе белорусов произошло несколько изменений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусов Игорь Криушенко, как и было договорено заранее, отпустил со сбора Михаила Сивакова и Ивана Маевского. Зато в команду вызван 20-летний минский динамовец Максим Швецов, которые впервые может сыграть за национальную сборную.

Перед встречей с белорусской дружиной финские футболисты провели в Плоешти контрольный поединок со сборной Румынии, уступив хозяевам со счетом 0:2.

Ранее сборные Беларуси и Финляндии встречались пять раз: трижды соперники сыграли вничью, еще в одной встрече сильнее были финны. В июньском рейтинге ФИФА Беларусь занимает 78-е место, Финляндия находится на 63-й позиции.

Прямая трансляция из Тампере начнется в 18.50 на телеканале "Беларусь 5".

Сегодня свои очередные спарринги проведут и участники чемпионата мира: австралийцы сыграют в Будапеште с венграми, сербы в австрийском Граце встретятся с боливийцами, марокканцы в Таллине будут соперничать с эстонцами, мексиканцы в Копенгагене сыграют с датчанами, шведы в Гетеборге встретятся с перуанцами, в российском Краснодаре пройдет встреча испанцев и тунисцев, в Лионе французы примут команду США.-0-