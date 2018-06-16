Футболисты сборной Франции с помощью двух видеоповторов добились победы над Австралией на ЧМ-2018

Партнеры по команде поздравляют Поля Погба (№6) с забитым мячом. Фото из соцсетей

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Франции с победы над Австралией со счетом 2:1 начали выступление на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе С французская команда - один из фаворитов на выход в следующую стадию турнира. Матч в Казани подопечные Дидье Дешама начали с опасных атак, но до перерыва забить им не удалось.

Только после отдыха на 58-й минуте один из лидеров нападения Антуан Гризманн вывел французов вперед, исполнив пенальти. В этом эпизоде судьям понадобился видеоповтор для принятия решения. Однако спустя четыре минуты за игру рукой защитника уже в ворота французов был назначен одиннадцатиметровый, который реализовал Миле Единак - 1:1.

На 80-й минуте подопечные Дешама провели быструю атаку, которую точным ударом завершил Поль Погба - 2:1. Арбитрам вновь понадобился видеоповтор, чтобы зафиксировать взятие ворот. Мяч от перекладины пересек линию ворот.

В другом матче в группе С сегодня в 19.00 в Саранске сыграют сборные Перу и Дании.-0-

Фото из соцсетей