Футболисты "Торпедо-БелАЗа" победили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" обыграло "Смолевичи" в домашнем поединке 2-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Автозаводцы после стартового поражения от минских динамовцев (1:2) сегодня в матче с новобранцем элитного дивизиона были настроены порадовать своих болельщиков и победили 1:0. Для футболистов "Смолевичей" это второе поражение подряд: в своем дебютном матче в высшей лиге они уступили на поле "Борисов-Арены" чемпиону страны БАТЭ с минимальным счетом 0:1. Сегодня борисовчане одержали вторую викторию, переиграв на выезде футболистов "Минска" - 2:0.

Позже могилевский "Днепр" примет на своем стадионе футболистов "Гомеля". В первом туре могилевчане выиграли в гостях у "Городеи" - 2:1, а гомельчане сыграли вничью со "Слуцком" - 0:0.

В стартовых матчах 2-го тура в четверг, 5 апреля, брестское "Динамо" взяло верх над минским "Лучом" со счетом 2:1, а футболисты "Слуцка" разошлись миром с гродненским "Неманом" - 1:1.

Игровая программа этого тура завершится тремя матчами в субботу, 7 апреля: "Торпедо" (Минск) - "Городея", "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район).-0-