Футболисты ЦСКА под началом Виктора Гончаренко выиграли Суперкубок России

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко стали обладателями Суперкубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, проходившем в Нижнем Новгороде, армейцы победили московский "Локомотив" в дополнительное время с минимальным счетом 1:0. Победный гол забил Хетаг Хосонов, отличившийся на 106-й минуте игры.

В играх за Суперкубок, которые открывают новый сезон, обычно встречаются чемпион и обладатель Кубка. В прошлом сезоне Кубок России впервые в истории выиграли футболисты "Тосно", но затем клуб прекратил существование и вместо него с российским чемпионом "Локомотивом" за Суперкубок сражался серебряный призер ЦСКА.

Стартовые матчи очередного чемпионата России состоятся сегодня. В Екатеринбурге футболисты "Урала" примут махачкалинский "Анжи". В Москве обладатель бронзы прошлого сезона "Спартак" сыграет с вернувшимся в премьер-лигу "Оренбургом", за который будет выступать белорусский защитник Михаил Сиваков. "Ростов", одним из лидеров которого является белорусский полузащитник Тимофей Калачев, на своем поле будет соперничать с "Ахматом" из Грозного.

В воскресенье, 29 июля, "Краснодар" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе сыграет в гостях у казанского "Рубина", дебютант элитного дивизиона красноярский "Енисей" примет у себя дома гостей из питерского "Зенита", тульский "Арсенал" на своем поле встретится с московским "Динамо". В понедельник, 30 июля, "Локомотив" сыграет на выезде против "Уфы", а 31 июля самарские "Крылья Советов", за которые играет белорусский форвард Сергей Корниленко, на своей новой арене будут сражаться против ЦСКА.-0-