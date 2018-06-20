Футболисты Уругвая выиграли у Саудовской Аравии на ЧМ и вместе со сборной России досрочно вышли в 1/8 финала

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Уругвая победили команду Саудовской Аравии и вместе с Россией вышли в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторая игра в группе А прошла под знаком превосходства южноамериканцев. На 23-й минуте встречи лидер атак сборной Уругвая Луис Суарес забил гол после подачи углового удара. Этот гол стал победным.

В первом туре уругвайцы победили египтян 1:0 и, набрав 6 очков после двух игровых дней, вместе с россиянами обеспечили себе выход в 1/8 финала. Сборная России в стартовом матче разгромила аравийцев - 5:0, а затем была сильнее команды Египта - 3:1. Турнирное положение: Россия - 6 очков (разница мячей - 8-1), Уругвай - 6 (2-0), Египет - 0 (1-5), Саудовская Аравия - 0 (0-6).-0-

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