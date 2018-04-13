Футболисты "Витебска" победили "Луч" в матче чемпионата Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" одержали вторую победу подряд и вышли в лидеры 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче 3-го тура витебчане обыграли в гостях дебютанта высшей лиги минский "Луч" со счетом 2:0. Оба мяча в этой игре были забиты во втором тайме: на 58-й минуте отличился бразильский легионер Рафаэл Ледесма, а через 7 минут второй гол в ворота хозяев забил Кирилл Вергейчик, реализовавший пенальти. После трех проведенных встреч у "Витебска" стало 7 очков, он возглавил турнирную таблицу.

В другом сегодняшнем поединке солигорский "Шахтер" примет на своеи поле футболистов "Слуцка".

Центральный поединок 3-го тура состоится в субботу, 14 апреля, - на поле "Борисов-Арены" действующий чемпион страны БАТЭ примет брестских динамовцев. В этот же день могилевский "Днепр", у которого также как и у борисовчан 6 очков из 6 возможных, сыграет в гостях у "Немана", а "Ислочь" примет футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Еще три встречи этого тура пройдут 15 апреля: "Смолевичи" - "Минск", "Гомель" - "Торпедо" (Минск), "Городея" - "Динамо" (Минск).-0-