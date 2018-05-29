Футболисты "Витебска" победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате Беларуси по футболу завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из двух сегодняшних поединков футболисты "Витебска" принимали "Слуцк" и добились победы со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи - на 64-й минуте отличился Антон Матвеенко, а еще через 20 минут Михаил Козлов установил окончательный результат. Благодаря этому успеху, витебчане набрали 17 очков и обошли "Слуцк", у которого 15 баллов.

Завершится 9-й тур сегодняшним матчем в Бресте между местным "Динамо" и могилевским "Днепром".

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 0:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Гомель" - 2:1, "Минск" - "Торпедо" (Минск) - 6:1, "Луч" (Минск) - "Городея" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0.

Лидирует БАТЭ, у которого 25 очков, минское "Динамо" отстает на 5 баллов, у "Немана" 18 очков.-0-