Футболисты "Зенита" перед игрой с минчанами победили в чемпионате России

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга переиграли "Рубин" в чемпионате России перед домашней встречей с минским "Динамо" в квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Казани прошла в очень напряженной борьбе с обоюдными шансами на успех. В середине второго тайма зенитовцы остались в меньшинстве, но сумели добиться победы. На 78-й минуте после точной передачи Артема Дзюбы победный гол забил Александр Ерохин - 1:0 в пользу "Зенита". После этой виктории подопечные Сергея Семака набрали 9 очков и возглавили турнирную таблицу российского первенства. В четверг, 16 августа питерская команда примет на стадионе "Петровский" гостей из минского "Динамо" в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. На прошлой неделе в Минске динамовцы неожиданно для всех добились крупной виктории над зенитовцами - 4:0.

В других матчах 3-го тура российской премьер-лиги чемпион страны московский "Локомотив" проиграл со счетом 0:1 в гостях у "Оренбурга", в составе которого всю встречу провел белорусский защитник Михаил Сиваков. Вице-чемпион московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко вновь не смог добиться победы, сведя вничью гостевой поединок с красноярским "Енисеем" - 1:1. В активе армейцев лишь 2 очка из 9 возможных и лишь 13-я позиция в турнирной таблице.

Первое поражение после двух побед кряду потерпел "Ростов", за который выступает опытнейший белорусский полузащитник Тимофей Калачев. Ростовчане уступили на своем поле самарским "Крыльям Советов" с минимальным счетом 0:1. Белорусский форвард гостей Сергей Корниленко на поле не выходил.

Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе одолели в гостях "Уфу" - 1:0.

Тульский "Арсенал", который тренирует белорусский специалист Олег Кононов, на своем поле добился волевой победы над грозненским "Ахматом" - 3:1. В Екатеринбурге местный "Урал" и московское "Динамо" разошлись миром - 1:1.-0-