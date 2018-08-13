Гандболисты БГК в Кубке Белгазпромбанка сыграют с командами из России, Испании и Израиля

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 17-19 августа состоится XI Международный турнир по гандболу среди мужских команд "Кубок Белгазпромбанка", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГК имени Мешкова.

Гандболисты БГК вернулись в Брест с предсезонного сбора в Словении. Там "мешковцы" провели два товарищеских матча: с одинаковым минимальным счетом они обыграли местные "Целе" и "Рибницу" (30:29). По возвращении на родину брестчане приступили к подготовке к домашнему турниру. В нынешнем году их соперниками станут команды из России, Испании и Израиля. Между собой соперники сыграют по кругу. Обладателем титула станет дружина, на чьем счету окажется больше победных очков.

Все поединки пройдут на главной арене спорткомплекса "Виктория". Так, 17 августа встретятся российский "Спартак" и испанский "Гранольерс". Позже на площадку выйдут гандболисты БГК и израильского "Маккаби". Во второй день соревнований хозяева будут противостоять "Спартаку", 18 августа - "Гранольерсу".

Победителю турнира будет вручен кубок в виде бронзовой Каменецкой вежи, вершину которой украшает стеклянный гандбольный мяч. Лучшие игроки соревнований получат статуэтки со стеклянным зубром. Комплект наград разработали белорусские художники Павел Войницкий и Елена Златкович.-0-